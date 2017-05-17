– Gemerek’te, Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu’nda program düzenlendi

SİVAS (AA) – Gemerek ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilkokul çocuklarına trafikte dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı.

Gemerek Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen programda, Gemerek Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kazası anlatıldı.

Temsili olarak otomobille trafik kazası anının kurgulandığı eğitimde çocukların, eğlendikleri görüldü.

Ayrıca eğitimde çocuklara, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya geçitlerinin önemi ve trafik kuralları anlatıldı.

Gemerek Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Şefikanur Bozboğa, “Polis bize arabada giderken neler yapacağımızı anlattı. Ayakta arabada durmamamız gerektiğini ve babamız hızlı gittiğinde onu uyarmamız gerektiğini anlattı.” dedi.

Gemerek Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hasan Akdeniz ise, “Okulumuzda Trafik Haftası etkinliği hakkında bir faaliyet yapılıyor. Çocuklar, trafik kurallarına uymadığı takdirde oluşabilecek kazalar hakkında bilgilendiriliyor.” diye konuştu.