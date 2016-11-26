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26 Kasım 2016 Cumartesi

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Trafik ışıklarında bekleyen otomobil yandı

Olay, dün geçe Serefiye Mahallesi Kültür Sarayı Kavşağında meydana geldi.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 09:51
trafik-isiklarinda-bekleyen-otomobil-yandi

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Olay, dün geçe Serefiye Mahallesi Kültür Sarayı Kavşağında meydana geldi. Faik Ş. isimli vatandaş, 06 AKM 54 plakalı otomobili ile seyir halinde iken kırmızı yanan trafik ışıklarında beklemeye başladı. Işıkların yeşil yanmasını beklediği sıra motor kısmından dumanların çıktığını gördü. Kaputu açarak altında inmesiyle araba yanmaya başladığını gören şoför anında itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede durum yerine dışarı giden itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Büyük çapta hasar gören otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. 

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