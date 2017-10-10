Trafik kazası aksanını değiştirdi

Osmaniye’de geçirdiği kazanın arkasında hastanede 10 gün yoğun bakımda kalan ve yaklaşık bir ay daha sonra taburcu olan 27 yaşındaki Hatice Tatlıer, hiç bilmediği Rusça aksanıyla konuşmaya başladı. Osmaniye’de çekicilik merkezi sahibi Hatice Tatlıer, 4 ay önce bindiği aracın arka koltuğundan, bir anlık dikkatsizlik sonucu açılan kapıdan düşerek başını yere çapması hayatını etkileyen sonuçlara neden oldu. Çağrılan ambulansla Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Tatlıer, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan daha sonra servise alındı.