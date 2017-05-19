Trafik kazası geçiren milli sporcu ölümden döndü

ANKARA (AA) – Milli halterci Daniyar İsmayilov (25), Ankara’da karıştığı iki trafik kazasında ölümden döndü. İsmayilov’un kullandığı otomobilin bir aydınlatma direğine çarparak devirmesi sonucu yarım saat arayla yaşanan üç kazada üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmayilov’un kullandığı FF 077 CC Gürcistan plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Esenboğa protokol yolunda Altınpark önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçti. Aydınlatma direği de yola devrilerek Esenboğa istikametini ulaşıma kapattı.

Bu kazadan birkaç dakika sonra Bayram Topçu’nun kullandığı 06 DH 020 plakalı otomobil yola devrilen direğe çarparak kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, Topçu idaresindeki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

– Polis ekipleri inceleme yaparken bir kaza daha oldu

Her iki kazadan yaklaşık yarım saat sonra Esenboğa istikametinden gelen Mustafa Karakeçi yönetimindeki 06 AJ 6723 plakalı kamyonet, hasar gören araçları fark etmeyerek İsmayilov’un yağmurdan korunmak amacıyla içinde bulunduğu kazalı araca çarptı.

Büyük bir gürültüyle İsmayilov’un otomobilini yol kenarına savuran kamyonet, refüjü aşarak karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Karakeçi hafif yaralandı.

Trafik ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada yaşanan bu üçüncü kazada polisler ile İsmayilov büyük bir tehlike atlattı. Milli halterci yarım saat arayla karıştığı iki kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazalar nedeniyle Esenboğa protokol yolu yaklaşık iki saat ulaşıma kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

– Rio’da Türkiye’ye ilk madalyayı kazandırmıştı

Türkmenistan asıllı milli halterci Daniyar İsmayilov, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türkmenistan adına yarışmıştı. İsmayilov, Londra’daki müsabakalar sırasında tanıştığı Türk antrenörler sayesinde Türkiye’ye gelmişti.

Türk vatandaşlığına 2014’te geçen İsmayilov, Brezilya’da yapılan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya alarak Türkiye’ye ilk madalyayı kazandırmıştı.