Trafik kazası güvenlik kamerasında
– Konya’da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi
13 Şubat 2017 Pazartesi, 13:30
KONYA (AA) – Konya’da bir kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Sille Caddesi’nde Emre Bozkurt’un (23) kullandığı 60 HH 134 plakalı motosiklet, 7 Şubat’ta, park halindeki 42 DE 868 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın olduğu yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletin devrilmesi ve hızla geçişi görülüyor.