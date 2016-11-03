Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da 17 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi. güya, Zekeriya Yılmaz’ın kullandığı 42 EFK 85 plakalı otomobil, plakası ve markası belirlenemeyen diğer bir otomobil göre sıkıştırıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde yer alan ağaca çarpması sonucu ikiye katlanan araçta yer alan şoför Zekeriya Yılmaz ile ağabeyinin hanımı ve yeğeni araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Zekeriya Yılmaz olay yerine yakın mesafede yer alan özel bir hastaneye, öteki iki zarar görmüş da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Zekeriya Yılmaz, bu sabah çare gördüğü hastanede 17 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen araba ise demin bulunamadı.