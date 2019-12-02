Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören
ORDU (AA) – Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ta devrilmesi sonucu yaşamını yitiren iki sporcu için okullarında tören düzenlendi.
Yakınları tarafından Yozgat'taki hastanelerden alınan Göksu Akyel (14) ve Sinem Aksu'nun (12) cenazesi, ilk olarak Altınordu ilçesindeki Karşıyaka ve Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Burada "helallik" alınmasının ardından 9. sınıf öğrencisi Göksu Akyel'in cenazesi tören için Ordu Lisesi, 8. sınıf öğrencisi Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60. Yıl Ortaokulu bahçesine götürüldü.
Okulda öğrencilerin öz geçmişlerinin de okunduğu törenler, yapılan duaların ardından sona erdi. Bu sırada sporcuların arkadaşları tarafından Akyel ve Aksu'nun okudukları sıralara çiçek bırakıldı.
Törenlerin ardından Göksu Akyel'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aybastı ilçesine, Sinem Aksu'nun cenazesi ise Gürgentepe ilçesine götürüldü.
Törenlere, sporcuların ailelerinin yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuların arkadaşları ve velililer katıldı.
2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada 2 sporcu hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
-
Kırıkkale'de baraj gölünde 1600 metre ağ bulundu
-
Suşehri'nde çocuklar için boyama ve tiyatro etkinliği düzenlendi
-
DSİ'den ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı
-
Başkentte sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı
-
“10 saniye” ile yıkılan hayallerinden vazgeçmedi
-
Bedensel engelleri hayallerine engel olmadı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.