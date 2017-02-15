Trafik kurallarını tiyatro ile öğreniyorlar

KONYA (AA) – Sarayönü ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro gösterileri ile trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturuluyor.

Sarayönü Belediyesi tarafından organize dilen tiyatro gösterileri Belediye Düğün Salonu’nda seanslar halinde sahneleniyor.

Tiyatro gösterileri kapsamında öğrencilere, trafik kuralları, saygı ve hoşgörü anlatılıyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de trafik kurallarını öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Trafik kurallarının davranış haline gelmesi için küçük yaşlardan itibaren bu bilincin aşılanması gerektiğini anlatan Başkan Solak, şöyle konuştu:

“Küçük yaşlarda öğretilen şeyler zaman içerisinde doğru desteklendiğinde davranış haline geliyor. Bu yüzden çocuklarımıza, küçük yaşlardan itibaren birçok şey gibi trafik kurallarını da öğretmemiz gerekir. Bugün trafik, toplumun en önemli alanlarından birisidir. İnsanlar kuralları ne kadar iyi uygular, ne kadar saygılı ve hoşgörülü olursa, karmaşa ve kazalar o kadar azalır.”