Trafik müdüründen örnek davranış

Belediye Kültür Merkezi’ndeki programda yıllar önce yaşadığı kaza sonucu engelli durumuna düştüğünü anlatan Taner Metin’e sahneye çıktığı ve bitmiş yerine geçtiği anlarda koluna giren Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal refakat etti.

Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit’in de katıldığı programda karayolu ve trafik güvenliği hakkında sinevizyon gösterisi sunuldu.

sonradan konuşan İl Güvenlik Müdür Yardımcısı Tamer Yiğit, Trafik Haftası kapsamında yapılan araştırmalar ve Amasya’da trafik sorunlarının azaltılmasına karşın projeler ile ilgili bilgiler aktardı. Gerisinde trafik kazasında yaralanan bir vatandaş, yaşadığı hayat tecrübesi ve trafikte uyulması gereken kurulların ne denli kayda değer olduğunun önemine uyarı çekti.

Hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle trafikteki örnek davranışlarından ötürü taksi ve minibüs şoförlerine plaket verilmesinin peşinde yaptığı konuşmada Türkiye’de her sene meydana gelen trafik kazalarında çoğu vatandaşın hayatını kaybettiğine değinen Vali Işık, “Bu durumun önüne geçmek bizlerin elindedir. Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatalarından meydana geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın trafikte önce can güvenliği anlayışıyla hareket etmesi ve trafik duyarlılığı oluşması bakımından yapılan bu programların önemi büyüktür” dedi.

“Çocuklarımızdan başlayarak toplumumuzda trafik bilincini oluşturduğumuzda, belirlenmiş olun fakat trafik kazalarından kaynaklanan kayıplarımızda asgari seviyeye inecektir” diyen Işık ve beraberindekiler jandarma, polis, zabıta ve karayolları ekipleri kadar hazırlanan stantları dolaştı.



Murat Çelik A.

