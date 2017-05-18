Trafik Tescil Şubesi’nde POS cihazı dönemi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trafik Kayıt Şube Müdürlüğünce mevcut sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile yenilenmesi sırasında Karayolları Trafik Kanununun 131 ve geçici 22. maddelerine istinaden alınan 2 TL’lik hizmet bedelinin bankalarca tahsilinde yaşanan sorunlara ve vatandaşların süre kaybına çözüm arayan Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün, bu birimlerde POS cihazları ile tahsilatın yapılarak yaşanan sorunların ortadan kalkacağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu amaçla, vatandaşların sürücü belgelerini değiştirmek üzere Trafik Kayıt Şube Müdürlüğüne yapacakları müracaatlarında alınacak 2 TL’lik hizmet bedelinin, 15 Mayıs 2017 tarihi itibari ile POS cihazı ile ödenebileceği kaydedildi.