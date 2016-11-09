Traktör Pazarında Türkiye İlk 5’Te

Türkiye’nin en büyük Deutz-Fahr unvanına sahip ve Türkiye’de sadece bir adet bulunan Deutz-Fahr Agrotron TTV 9340 modelini Çumralı çiftçi aldı. 340 beygir gücündeki traktör, Deutz-Fahr Kayağızlı Traktör Bayinde düzenlenen törenle sahibine teslim edildi.

Deutz-Fahr markasının Türkiye’deki en büyük modeli olan ve Türkiye’de sadece bir adet bulunan Deutz-Fahr Agrotron TTV 9340 modeli, Çumralı çiftçinin oldu. Geçtiğimiz yıl dünyada yılın traktörü seçilen 340 beygir gücündeki traktör, Deutz-Fahr Kayağızlı Traktör Bayinde düzenlenen törenle sahibine teslim edildi.

TRAKTÖR PAZARINDA TÜRKİYE İLK 5’TE

Törende konuşan Same Deutz-Fahr (SDF) Group Türkiye Ticari Müdürü Mehmet Uzunköprü, Türkiye’de tarımın her geçen gün gelişip büyüdüğünü ve Türk çiftçinin de daha modern ekipman ve traktörlere yöneldiğini söyledi. Türkiye’nin 6 yıldır traktör pazarında dünyada ilk beşte yer aldığını söyleyen Uzunköprü, “ Buda Türkiye’deki pazarın, potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Son dönemde özellikle tarım alanlarının küçülüyor olması ve yağışların düzensizliği ve bunun gibi etkenlerden dolayı verim önem kazanıyor. Türk çiftçisi daha modern ekipmanlar ve traktörler almaya yöneliyor. Bizde grup olarak özellikle teknolojik olarak çok donanımlı, aynı zamanda çok güçlü olan traktörleri getirip Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz” dedi.

HEDEF İLK 2

Türkiye’deki traktörlerin ortalama beygir gücünün 68 olduğunu ifade eden Uzunköprü, “Bölgesel olarak Türk tarımının ve Türk çiftçisinin ihtiyacı değişiyor. Bu nedenle bugün Deutz-Fahr traktörleri olarak ürün yelpazemiz çok geniş. Türkiye’de 45 beygirle 340 beygir aralığında yaklaşık 550 adet alternatifle traktör getiriyor ve Türk çiftçisine sunuyoruz. Özellikle 2013 yılından beri Türkiye pazarında aktif rol aldık ve o zamandan bu zamana sektörün en hızlı büyüyen ve Türk çiftçisinin en çok itibar ettiği marka olduk.

Türkiye pazarında şuanda 3. markayız ama önümüzdeki yıl 2. marka olmayı hedefliyoruz. Ondan sonraki hedefimiz de ilk 2. Bunun için bütün yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Konya’nın Türkiye ’nin ortasında ve merkezinde bulunduğunu söyleyen Uzunköprü, “Türk tarımının da merkezi Konya. Burada yapılan tarım Türk tarımında çok önemli bir yüzdeye sahip. Güzel tarafı şu; son dönemde sadece kuru tarımın yapıldığı bir alandan çıkıp alternatif ürünlerinde yetiştiği bir alan olmaya başladı. Bu anlamda Konya çok çok önemli. Biz Konya’ya her sene Mart ayında yapılan fuarlara katılıyoruz ve bu modelin de ilk defa Konya fuarında tanıtımını yaptık. Bu traktör geçen sene dünyada yılın traktör ödülünü almış, gerçek anlamda konforuyla, çizgisiyle, dizaynıyla, agresifliği, performansıyla ve elde ettiği verimle müşterisini çok çok memnun edecek bir verim gücüne sahip” şeklinde konuştu.

Deutz-Fahr Agrotron TTV 9340 modelinin sahibi Nihat Onbaşı’da ise Alman teknolojisine güvendiği için Deutz-Fahr’ı tercih ettiğini belirterek, “Bir diğer sebebi de diğer rakiplerine göre, alternatiflerine göre daha az yakıt tüketen bir model olduğu için Deutz-Fahr’ı tercih ettim” dedi. M.SARIKULAK