Traktörle pulluk arasına sıkışan şahıs yaralandı

KARAMAN (AA) – Karaman’da tarlasında traktörle çift süren akrabasına yardım eden kişi traktör ile pulluk arasına sıkışarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Doğan Aktaş, kendi yönetimindeki 70 DA 459 plakalı traktör ile Karaman Ereğli kara yolu 30 kilometresinde Sudurağı yol ayrımındaki tarlasını sürerken aşağıda kendisine yardım eden Mehmet Solak, traktör ile pulluğun arasına sıkışarak yaralandı.

Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralı, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan yaralı hayati tehlike kaydıyla Konya’ya sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.