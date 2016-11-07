Trakya Üniversitesinde cep telefonu yasağı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yönetimi, geçtiğimiz yılın ikinci döneminde bir takım öğrencilerin sınavlarda cep telefonu kullanarak kopya çektiklerinin tespit edilmesinin ardındaki eğitim öğretim sezonu her tarafında öğrencilerin sınavlarda cep telefonu kullanımını yasakladı.

Trakya Üniversitesinin devlete ait internet sitesinden yapılan açıklamada, “Fakültemiz Idare Heyeti’nun 24 Ekim 2016 tarih ve 38 sayılı toplantısında alınan 03 nolu karar ile fakültemizde 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı ara sınavlarından açmak üzere yapılacak bütün sınavlarda (vize, final, bütünleme, tek ders vb.) tüm öğrencilerin cep telefonu ile sınavlara girmeleri şüphesiz yasaklanmıştır. Sınav salonuna cep telefonu ile gelen öğrencilerin salona girdikleri anda cep telefonlarını imtihan salon sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler hakkında Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre sınavlarda kopyaya teşebbüs etmekten operasyon yapılacaktır” denildi.

Koray Ustabaşı