TransAnatolia yarışçıları geceyi Acıgöl'de geçirdi
KONYA (AA) – Dünya'nın ise önde gelen Rally Raid yarışlarından TransAnatolia'nın yarışmacıları Karapınar ilçesi sınırları içerisindeki Acıgölde kamp kurdu.
24-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlen TransAnatolia Rally Raid yarışlarına 7 ülkeden 129 yarışmacı katılırken, katılımcıların 30'u yabancı uyruklu.
Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini gösteren yarış, dünyadaki büyük ve zorlu parkurlardan da biri olarak biliniyor.
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve motor sporlarının maratonu sayılan TransAnatolia yarışlarında, başarılı olmak için, dayanıklılık, navigasyon bilgisi, strateji ve hız gerekiyor.
7 gün sürecek parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyonun yarışıyor.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Başkan Yardımcısı Halil Aker ilçe sınırlarında konaklayan konuk ekipleri ziyaret ederek, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve gözlemci Uwe Schmidt ile bir süre görüştü.
Yarışmacılardan Cüneyt Avran, "Yorgunluk içerisinde böyle güzel bri manzarayla karşılaşacağımızı hiç beklemiyorduk. Arkadaşlarımız gölü görünce kendilerini suya bıraktı. Burası gerçekten çok güzel. Hem masmavi hem de suyu çok temiz. Bizler için iyi bir dinlenme imkanı oldu." dedi.
Kamp yapan yarışçılar günün yorgunluğunu Acıgöl'de yüzüp, gün batışını izleyerek attı.
-
GÜNCELLEME – Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 ölü
-
Esenboğa'da kunduz ve tilki postu ele geçirildi
-
Securitas'tan sanata destek
-
CHP'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti
-
TOKİ Başkanı Bulut'tan Ankara'daki şantiyelerde inceleme
-
Milli güreşçi Kayışdağ'ın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.