Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi ilgisi
KONYA (AA) – Mevlana şehri Konya'nın simgelerinden, çeşit çeşit binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.
Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi ile şehrin en gözde ziyaret mekanları arasında yerini aldı.
Mimari tasarımıyla da Türkiye'nin prestijli ödüllerinden "Sign of the City Awards 2018" ödülünü alan ve kelebek figüründeki mimarisi ile şehrin sembol ziyaret mekanları arasında olan Kelebek Bahçesi, bu yıl ocak ayından itibaren 297 bin 349 ziyaretçiyi ağırladı. Bahçe, açıldığı günden bu yana 1 milyon 236 bin 195 kişi tarafından ziyaret edildi.
– Binlerce kelebeğin renk cümbüşü
Konya için önemli bir turizm destinasyonu olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 7 bin 600 metrekarelik alanda 3 bin 500 metrekare gezi alanından oluşuyor. Yaz kış 26 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarının sağlandığı bahçe, 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.
Kelebeklerin, larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin gözlemlenebildiği bahçe içerisinde Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor. Bahçe içerisinde öğrenciler için "mantar, kuş, böcek" etkinlikleri yapılıyor. Hafta sonlarına özel olarak boyama ve el işi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca eğitim sınıfında randevu alan okul öğrencilerine böcek, ilginç canlılar, sürüngenler hakkında eğitim veriliyor.
Tropikal Kelebek Bahçesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.
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