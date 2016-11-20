TRTden 15 Temmuz açıklaması

TRT’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz alçak darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris’teki bir grup gazeteci ve televizyoncuya yaptığı açıklamanın TRT tarafından verilmediği iddiaları özellikle sosyal ağ üzerinden minik de olsa belirtilmiş bir çevrede inandırıcı ışık halkası getirilmeye çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın AA ve TRT’ye yorumlama yaptığı saat 00.04’nesil. Oysa, tüm Türkiye’nin de bildiği ve şahit olduğu gibi darbeye kalkışan hainler TRT’yi 22.50’den itibaren işgale başlamışlardı. İşgalin sürdüğü saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve öteki siyasetçilerin açıklamaları medya üzerinden duyurulmuştu. Cumhurbaşkanımızın CNN Türk’te yaptığı çağrı ve Başbakanımızın açıklamaları, darbecilerin işgal edemediği TRT Ankara Radyosu devreye sokularak benzer dakikalarda tüm yurda ulaştırılmıştır” denildi.

TRT’deki işgalin sona ermesinin anında peşinde darbe karşıtı yayına başlandığının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TRT’de işgalin sona erdirilmesinin anında peşinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ilk önce almak üzere bütün darbe karşıtı açıklamalarını vermeye başlamış, tüm yayınlarını buna yerinde yapmıştır. O gece geçici işgale uğrayan TRT’nin ‘Türkiye Cumhurbaşkanı, devletin başı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır’ ifadesiyle karoser bulan Cumhurbaşkanlığı makamının ‘Meydanlara çıkın’ çağrısını vermediği gibi bir iddiayla yıpratılmaya çalışılması kabul edilebilir değildir.”

Caner Ünver