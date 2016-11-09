Trump ABD başkanı oldu, sosyal medya Ali Ağaoğluyla çalkalandı

ABD’li iş adamı, ve Trump Organizasyonu’nun başkanı olan Trump, 218 delegeye ulaşan Halkçı parti adayı Hillary Clinton aleyhinde 274 delegeye ulaşarak ABD Başkanı oldu. Trump’ın başkan olması piyasaları olumsuz yönde etkilerken, ABD ve dünyada Trump karşıtı direktifler gelmeye başladı.

Donald Trump’ın başkan seçilmesinin arkasından Almanya ve Güney Kore’den gelen yorumlar:

ALMANYA

Almanya Başbakanı Merkel’in partisinden üstteki düzey bir üyenin ”ABD başkanı olarak Trump’ın ne yapacağı konusunda en ufak bir fikrimiz değil” ifadelerini kullandı. Alman Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Trump’ın seçilmesiyle ilgili, ‘büyük şok” dedi. Leyen, bu oyların Trump için değil, kuruma karşısında verildiğini ve bunun Trump’ın da haberdar olduğunu düşündüğünü açıklama etti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se, ”Trump’ın Kuzey Kore’ye nükleer ve füze testleri konusunda zorlama uygulayan mevcut ABD politikasını sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

Kaliforniya ABD’den ayrılma kampanyası başlattı

ABD’nin batı yakasında bulunan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya’da Twitter üzerinden ”#CalExit” etiketi ile kampanyalar başladı. Kaliforniya’nın dünyada altıncı büyük ekonomi olduğunu savunan seçmenler, ”Kaliforniya ABD’den ayrılsın” kampanyası başlattı.

Türkiye’nin başkanlık adayı Ali Ağaoğlu olsun

Clinton ile yarışan ve 274 delegeye ulaşarak ABD’nin 45. başkanı Donald Trump’ın ardındaki Türkiye’deki Twitter kullanıcıları, ”Türkiye’de başkanlık adayım Ali Ağaoğlu” diyerek binlerce tweet attı.

Ağaoğlu ile Trump’ın fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı da ”Aman uyarı! Ali Ağaoğlu gaza gelebilir…” yorumunda bulundu.

Hillary’le Trump’ın başkanlık yarışını, ”Emine Erdoğan’la Ali Ağaoğlu yarışıp, Başkanlığı Ali Ağaoğlu’nun kazanması gibi” benzetenler de oldu…

Tump’ın başkan olduğunu öğrenen Ali Ağaoğlu’nun heyecanlandığını söyleyen bir kullanıcının gerisinde, ”Ağaoğlu’nu bırak başkanlık seçimine adaylığı inşaata amele, helaya tuvaletçi yapmam” diyenler de oldu…(Ahmet Aydemir)

Türkiye Gazetesi / Ahmet Aydemir

İşte Twitter’da yapılan o yorumlardan bazıları: