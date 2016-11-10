“Trump başarısız olacak”

TRUMP’UN BAŞARILI OLMASININ İKİ BÜYÜK SEBEBİ; EKONOMİ VE IRKÇILIK

Oldukça çalkantılı bir seçim kampanyası yürüten Trump’un başkanlığının kesinleşmesinin peşinde bundan böyle bundan sonraki aşamalar merak konusu olmaya başladı. Amerika ile ilgili olarak hem içişleri için ayrıca de milletlerarası ilişkilerin ne olacağına dair detaylı bilgilendirmede yer alan Yrd. Doç. Dr. Aysuda Kölemen Luge halkın neden Trump’ı seçtiğine dair, “Trump’ın başarılı olma sebeplerini ikiye ayırabiliriz. Birincisi hesaplı nedenler. Amerika’da idareli gelişmelerden nedeniyle ortaya çıkan kaybedenler ve kazanalar diye iki grup var. Trump’un destekçileri çoğunlukla Amerika’nın kırsalında ve ufak yerlerinde yaşamış, beyaz, erkek, lise mezunu ya da liseyi bitirmemiş bir sınıf ve bu grup tarihi açıdan Amerika’ya son derece de hâkim olan ayrıcalıklı bir grup. Ama küreselleşmenin başladığı 80’lerden beri bu grubun hesaplı gücünün azaldığını görüyoruz. Fabrika işlerinin de dış ülkelere gittiğini görüyoruz. bununla beraber yaşadıkları kasabaların gitgide fakirleştiğini, önlerindeki olanakların gittikçe azaldığını; bunun yanı sıra da kadınların ve azınlıkların meslek gücünde, siyasette, okullarda yükselmeye başladığını görüyoruz. Bu yüzden de kendilerini gitgide güçlerini kaybetmiş azınlıklar olarak görmeye başladılar. İşte bu sebeplerden dolayı da isyan halindelerdi. Başarılı olmasının öteki bir sebebi de Irkçılık. Yukarıda bahsettiğimiz hesaplı sebeplerden nedeniyle oluşan beyaz azınlık bu sorunların göçmenlerden dolayı oluştuğunu düşünüyorlar. Hatta Trump’un çıkışı buradan oldu. Kendi işlerinin göçmenlere verildiğini savundular. Bu yüzden Trump, ‘Bundan Böyle Amerikan ulusuna öncelik veren, küreselleşmeye dur diyecek ve önce Amerika diyecek bir başkan gerekli’ diyerek ortaya çıktı. Bu söylem onlara çekici geldi. Yani idareli sıkıntıların göçmenlerin, azınlıkların ve kadınların üzerine yıkılmasıyla gerçekte yerleşmiş bir söylem bu” şeklinde konuştu.

“SEÇMENİNİN İSTEKLERİNİ KARŞILAMASI MÜMKÜN YOK”

“Seçmeninin isteklerini karşılaması olasi yok” diyerek Trump’un başarısız olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aysuda Kölemen Luge, “Cumhuriyetçi Parti’nin elitleri dediğimiz tarafını oluşturan senatörler ve kongre üyeleri şüphesiz Trump ’un önerdiği hesaplı politikalara karşılar. Bitmiş beri en büyük ihtilafları da buydu. iyice neoliberal politikaların devam ettirilmesini istiyorlar. Ekonomik alanda da kongrenin ve valilerin koskocoman gücü var, başkanın gücü sınırlı. Ayrıca de Trump’ın civarda şahsi olarak iş adamı olduğu için neoliberal politikaları devam ettirmek isteyen iş ortakları var. Bu yüzden ben bunun bir söylem olarak kalacağını ve neoliberal düzenin devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

bir de Amerika’nın keza dış ilişkilerini hem de Türkiye ile ilişkilerini değerlendiren Luge açıklamalarına şöyle devam etti;

“Trump dış politika konusunda azıcık kapalı bir kutu. Çünkü dış ilişkiler konusunda eksik bir bilgiye sahip. Lakin Amerika’da şöyle bir işleyiş var, dış politikada bilhassa bürokraside devamlılık esastır. O yüzden milletlerarası alanda koskocoman siyasi kaymalar beklememek gerekli. Fakat Trump’un Rusya’ya ve Esad’a karşı daha ılımlı baktığını biliyoruz. Dolayısıyla Suriye politikasında ayrıca Rusya’yla ayrıca de Suriye ile anlaşmaya gitgide artarak DAEŞ güçlerine karşı iki taraflı bir tavır alabilirler. Şu esas değin Obama yönetimi bunu hiç yapmadı. Bu yüzden Amerika’nın Kürt güçleri ile olan ilişkileri de değişebilir. Ama hemen bir tahminde bulunmak kuvvet açıkçası.”

“FETHULLAH GÜLÜMSEYEN’İN İADESİNDE BİR METAMORFOZ GÖREMEYECEĞİZ”

“Fethullah Gülümseyen’in iadesi açısından koskocoman bir değişiklik görmeyeceğiz. Çünkü Amerika’da bu işle ilgilenen adalet ve savcı başkandan egemen olarak davayı devam ettirecektir. İadesi için yapılan başvurunun içeriğine tarafından işlemler devam eder. Ancak şu şekilde belki metamorfoz olabilir; değişen başkanla birlikte atanan yeni savcılar diğer tutumlar sergileyebilir. Lakin gerçi dediğim gibi çok da etkilemeyeceğini düşünüyorum”

“MÜSLÜMANLARA OLAN NEFRETİN YASALLIK KAZANMASINI SAĞLADI”

“Yasal olarak Müslümanlara karşısında yapabileceği bir şey değil çünkü yasal olarak kısıtlamalar var önünde. Ama Trump’un söylemleri Amerika toplumunu gündelik hayata dair zehirleyen söylemlerdir. Bunlar Müslümanlara olan nefretin meşruluk kazanmasını sağladı ve Müslümanlardan nefret eden insanlara cesaret vererek buna akıcılık kazandırdı. Dolayısıyla ben bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Amerika’da olan Müslüman nüfusun hayatının zorlaşacağına, ayrımcılığın çoğalacağına, Müslümanların vize alımlarında zorluklar yaşayacağını düşünüyorum. Yasal olarak her ne değin Müslümanlara aleyhinde bir yaptırım yapamayacağı gözükse de kanunsuz olarak bunları gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.”

