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Trump, Erdoğan’ı Beyaz Saray’da işte böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı. Trump, mülâkat öncesi, “Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak.

16 Mayıs 2017 Salı, 21:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı.

Trump, mülâkat öncesi, “Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak. Türkiye ile başarlı ve enerjik ilişkilerimiz var.” dedi.

Erdoğandan Beyaz Sarayda &quot;YPG/PYD&quot; mesajı Erdoğan’dan Beyaz Saray’da “YPG/PYD” mesajı



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