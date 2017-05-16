Trump, Erdoğan’ı Beyaz Saray’da işte böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı. Trump, mülâkat öncesi, “Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak.