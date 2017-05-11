Trump-Lavrov görüşmesinde ‘fotoğraf’ tartışması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da basına kapalı bir mülâkat gerçekleştirildi. Görüşmeye sadece bir Rus gazetecinin alınması, ABD medyasında tartışmalara neden oldu. Görüşmenin arkasından Trump’ın Rusya ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ve Lavrov ile el sıkışmalarını bildiren bir resim yayınladı. ABD gazetecileri arasında Rus gazeteci kadar çekilen fotoğrafın yayınlanmasının uygun olup olmadığı üzerine tartışma çıktı.

Bir Amerikan gazetesi soysal medyada yayınladığı haberde “Rus basınına inanmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Tartışmalar üzerine sosyal medyada Trump’ın Rus liderle sıcacık diyalog kurduğuna ilişkin ‘komplo teorileri’ yayılmaya başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD medyasındaki tartışmaları ironiyle yorumlayarak, çıkan tartışmalarla ilgili “entelektüel ızdırap” dedi.

Zaharova, görüşmenin basına kapalı yapılmasının konut sahibi Beyaz Saray’ın kararı olduğunu aktarırken, ABD basının tepkisini, histeri, sinir bozukluğu ve Amerikan medyasının egemen olmayışının göstergesi olarak eleştirdi. Zaharova, Amerikan gazetecilerinin Lavrov’a karşın sorularının ABD seçimleri sırasındaki Rusya ‘müdahalesi’ ve FBI Direktörü James Comey istifasına ilişkin olduğunu, böylece Lavrov’un ziyaretiyle pek ilgilenmediklerini belirtti.

Tatiyana Şuvalova