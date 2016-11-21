Trumpın Başkan olarak seçilmesi bir fırsat

İHA’ya açıklamalarda bulunan Av. Günay Övünç, kayda değer bir dönemin sona ermek üzere olabileceğine uyarı çekti. Övünç, “Bu da, Clinton ve Bush hanedanlarının bilhassa Ortadoğu’yla ilgili başlattığı ılımlı İslam’ın Güler Yüzlü teşkilatı üzerinden yapılması. Trump’la birlikte bu düşünce ölebilir. hemen pek fazla kişi, Trump’a Ortadoğu’daki Amerikan yaklaşımlarını yeniden anlatmaya, ikna etmeye gidiyor. Trump da, “Biz Afganistan’da niçin varız?”, “Irak’ta, Afrika’da ne yapıyoruz?”, “Suriye’de bir şekilde Rusya dominant çıkıyor, ben İsrail’i tutarım ve iyi çalışan ülkeleri tutarım” diye düşünebilir. Türkiye de o iyi çalışan ülkelerden bir tanesidir” dedi.

“Türkiye’yle işbirlikleri böyle özensiz gitmez”

Amerikan kadar Türkiye’ye daha saydam, berrak planların gösterilmesinin kayda değer olduğunu aktaran Övünç, “Amerika’daki gazeteler, ‘Pentagon yaklaşımını değiştirmeyecek’ yazıyor. Hem gazeteler, ‘Trump’ın en iyi arkadaşı istihbarat olacak, istihbaratı iyi dinlemesi gerekiyor’ da yazıyor. Fakat Amerikan istihbaratında, ‘Ortadoğu’da ne yapılmalı’ konusunda önemli bir ağız dalaşı var. Bir kısım, bundan böyle bu modeller uygulanamıyor, dıştan uygulanmamalı, kendi hallerine de bırakılmamalı lakin o bölgelerde başarılı Türkiye gibi ülkeler zaten var. Bu ülkelerle işbirliği içinde bulunmak daha doğru yaklaşımında bulunuluyor. diğer taraftan Amerikan istihbaratı, 30-40 yıl ilerisine baktığında fazla kenarlı güçler olacağını görüyor. Çin, Rusya, Amerika, olur ya Avrupa Birliği gibi. Amerika’nın müttefikleri arasında Türkiye, Güney Kore, Japonya, Polonya bulunuyor. Onun için hem uzun vade düşünürsek, keza de Trump’u da kısa vadede düşünürsek iyi fırsatlar var. Özellikle Amerikan göre Türkiye’ye daha berrak, transparan planlar gösterilmesi önemli. Çünkü böyle yarım yamalak gitmez. Türkiye’yle işbirlikleri yarım veri vererek sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın, Putin’in, Erdoğan’ın ve Netanyahu’nun kişilikleri aynı”

Av. Onur. Trump’ın kişiliğine de değinerek, şöyle devam etti:

“Trump’ın kişiliğine de gelince, Putin’e yerinde, Erdoğan’a uygun, Netanyahu’ya uygun ‘gönder olduğun gibi belirmek, göründüğün gibi olmak’ gibi bir tarafı var. Tüm bu şahısların böyle bir tarafı var. Dolayısıyla liderler arasındaki ilişkiler için bu da manâlı bir fırsat.”

Burak Tekin – Kadir Çetin