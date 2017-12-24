Trumpla görüşecek mi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda ABD Başkanı Trump’la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Kudüs meselesi etrafında kenetlendiği bir dönemde kardeş ülkeleri ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.