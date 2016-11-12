TSK: 18 DEAŞ terör örgütü mensubu öldürüldü

Harekatın neticesinde 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiği bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, Rai sektöründe; Karşı Taraf unsurlardan oluşan Özel Atama Kuvvet Grubu kadar, havadan ve karadan sağlanan ateş desteği ile Şadır ve Tileli meskun mahallerinde büyük ölçüde yoklama sağlandığı, tam denetim sağlanmasına karşın mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 5 Muhalifin şehit olduğu, 18 Muhalifin yaralandığı, yardım sağlayan unsurlarında ise zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedilerek, 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz ışık halkası getirildiği açıklama edildi. Karşı Taraf unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yandan 189 meskun mahalde (yaklaşık bin 530 kilometrekare) teftiş sağlandığı belirtildi.

Kasıt tespit vasıtaları ile tespit edilen 73 DEAŞ ve 2 PKK / PYD hedefine ateş yardım vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PKK/PYD TÖ mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta denetleme tesisleri, tabanca ve araçlarının etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar kadar, Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edilip, DEAŞ unsurlarının savunma mevzii olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta yoklama merkezi ve 1 aracın imha edildiği belirtilerek harekatın neticesinde 18 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz ülkü getirildiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri kadar ise Salva’da 5 ve Şuvayhat Şadır bölgelerinde saptama edilen DEAŞ TÖ unsurlarına karşın icra edilen 6 hava harekatı sonucu 10 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz ışık halkası getirildiği, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan 3 bina, 1 silahlı vasıta ve 1 Doçka silahının tahrip edildiği belirtildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere takviye karşılayan patlayıcı madde saptama ve imha timleri kadar 11 EYP kontrollü olarak tahrip edildiği, harekatın başından bugüne değin, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 506 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz ışık halkası getirildiği bildirildi.

Suriye hudut hattında Bayraktar ve Gözcü ile aralıksız buluş ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği kaydedilerek, “Terör örgütleri tarafından kullanılan ve sınır bölgemizde emniyet riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına takviye veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşamış sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda en fazla hassasiyet göstermektedir” ifadesi kullanıldı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri göre, DEAŞ başta edinmek üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine yardım atamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ‘FIRAT Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde bulunan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.