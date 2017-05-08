TSK: “3 terörist etkisiz hale getirildi”

TSK’dan yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2017 tarihinde Çukurca Üzümlü kırsalında 5’inci Sınır Tabur Komutanlığı’na ast güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları aralarında meydana çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz ülkü getirilirken, 2 teröristin Kuzey Irak topraklarına kaçtığı kaydedildi. Kaçan 2 teröristten birinin ise öldüğü, diğerinin yaralandığı bildirildi. Toplam 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiği belirtildi.

Uğur Kan Yüksek