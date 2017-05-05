TSK: 78 terörist etkisiz hale getirildi

TSK kadar bölücü terör örgütüne (BTÖ) aleyhinde azimli ve istikrarlı uğraş sürdürülürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek dahilinde etkinlikler yürütülüyor.

Teröristle çaba harekatı zarfında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri aralarında BTÖ’nün aralıksız barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük yük içeren bölgeleri (bilhassa Hakkâri, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Tunceli) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını sınırlama getirmek maksadıyla başlatılan operasyonlara kesintisiz devam ediliyor. Bu kapsamda Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Hazro, Hani, Dicle ve Erzurum Şenkaya bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

Operasyonlarda aralarında gri listede olan sözde Kahramanmaraş Nurhak Dağı ve Çağlayancerit ilçesi sorumlusu Fırat Berkpınar’ın da olduğu 78 terörist etkisiz hale getirildi. 31 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 1 bariz nişancı tüfeği, 3 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 bomba atar ve 148 el bombası ele geçirilen operasyonda 26 EYP saptama edilerek yıkım edilirken, keza yaklaşık bin 200 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram A-4/C-4 patlayıcı, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 45 barınak, sığınak, mağara ve ambar kullanılamaz hale getirildi.

BTÖ’nün en önemli parasal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye karşın hudut hattında alınan tedbirler neticesinde ise takriben 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut yoklama ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 647 kişi yakalandı. Operasyonda 1 asker şehit olurken, 21 asker yaralandı.

Bölücü terör örgütünün manâlı gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildi.

Sınır bölgelerinde alınan tedbirler doğruca hafta içinde yaklaşık 6 bin 650 birey yakalandı ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

öte taraftan, Suriye kuzeyinde sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ korkutma ve saldırılarını durdurmak, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak maksatlarıyla icra edilen harekat zarfında TSK tarafından desteklenen ÖSO Azaz-Cerablus arasında yer alan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanı kontrolü altında tutuyor. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/arıtma çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’cilt batıya içten olabilecek saldırılarını durdurmaya karşın alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Enise Vural

