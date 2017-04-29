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TSK: Diyarbakır’da 10 adet EYP imha edildi

TSK’dan yapılan yazılmış açıklamada, “Diyarbakır/Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında icra edilen operasyon zarfında araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12 kg tüp içerisinde takriben 300 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazır EYP düzeneği ile Hani-Lice karayolu üstün.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:16

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TSK’dan yapılan yazılmış açıklamada, “Diyarbakır/Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında icra edilen operasyon zarfında araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12 kg tüp içerisinde takriben 300 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazır EYP düzeneği ile Hani-Lice karayolu üstünde yer alan menfezde 4 adet 25 kg’lık bidon içerisinde 200 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazır EYP düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”
Tespit edilen EYP düzenekleri bulundukları yerde imha edilmiştir” denildi.

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