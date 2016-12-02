TSK: Dur ihtarına uymayan 3 terörist ölü ele geçirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Van’ın Erciş ilçesi sorumluluk alanı dahilinde bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik “PKK/KCK silahlı terör örgütüne abone olmak, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık” suçu kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği jandarma mesuliyet alanındaki Düvenci Mahallesi’nde 2 Aralık 2016 tarihinde icra edilen yer görüntü faaliyeti esnasında İ.K. isimli şahsın evine yaklaşıldığı esnada üç silahlı terör örgütü mensubunun evden çıkarak kaçmaya başladığının saptama edildiği kaydedildi. Kaçmaya çalışan ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik “teslim ol” ihtarına ateşle karşılık verilmesi sonucu silahlı çatışma çıktığı belirli açıklamada, “Çıkan çatışmada silahlı üç BTÖ mensubu silahları ile birlikte (bir adet M-16 piyade Tüfeği, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet silah, bir adet araç telsizi) ölü olarak ele geçirilmiştir. Meydana Çıkan çatışma sonucu yapılan birincil belirlemelere kadar laf konusu teröristlerden birinin PKK/KCK BTÖ’nün sözde Serhat Eyaleti Erciş Aladağlar Grubu sorumlusu Kendal/Andok (K) Nasri Fidancı (1973 doğumlu, Diyarbakır-Silvan nüfusuna belirtilmiş), diğerinin bölgedeki grupta mayın/bomba uzmanı olan Hamza (K) adlı BTÖ mensubu olduğu saptama edilmiştir. Üçüncü teröristin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.