TSK: Erzurumda iki terörist ölü ele geçirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Erzurum Karayazı-Güllü Mahallesi mülkî sınırları içerisinde 20 Kasım 2016 tarihinde icra edilen ”Şehit Jandarma Bilirkişi Onbaşı Şükrü Şahin-4 Operasyonu” esnasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve İl Güvenlik Müdürlüğü unsurlarınca icra edilen aramalar neticesinde iki bölücü terör örgütü mensubu ile bağlantı sağlandığı bildirildi. Çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubunun iki adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, bir adet RPG-7 bazuka, bir adet tabanca, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı, dört adet el bombası, 120 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, dört adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, bir adet el telsizi, bir adet dizüstü bilgisayar, örgütsel belge ve çokça yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.