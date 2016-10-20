TSK: Hava harekatında 18 hedef imha edildi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 19 Ekim 2016 günü saat 21.11-23.59 saatleri aralarında meydana gelen gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, PYD/YPG Terör Örgütü unsurlarının bulunduğu tespit edilen Maarrat Umm Hawsh bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği; bölgede tespit edilen Paletli zırhlı vasıta, karargâh binası ve sığınak olarak kullanılan 7’si enerjik 18 hedefin yıkım edildiği bildirildi.