TSK: PKKnın sözde savunma sorumlusu yakalandı

TSK’dan yapılan açıklamada, Yüksekova Esendere Yılmaz köyüne Hakkari 3’üncü Tümen harekat komutasındaki İlçe Jandarma Komutanlığı ve JÖH timlerince icra edilen operasyonda, BTÖ’nün Öz Savunma Sorumlusu Selim Aybar’ın saklandığı evde bugün sabah saat 06.00 sularında yakalandığı, yakalama faaliyetinde vatandaşların data verme desteğinin çok büyük bir rol oynadığı ifade edildi.

“Hakkari’de etkisiz ışık halkası getirilen terörist sayısı 526 oldu”

TSK olarak alan halkıyla omuz omuza teröre ve teröristlere karşısında yürütülen mücadelenin kısa zamanda daha hoş gelişmelere sahne olacağı belirtilmiş açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Halkımıza buradan sizler yoluyla şükranlarımızı sunuyoruz. Söz konusu terörist örgüte eleman kazandırma ve Yüksekova’daki çukur kazma olaylarına öncülük eden bir haindir ve bu teröristin ele geçirilmesi mücadeleye önemli bir katkı sağlamıştır. Yüksekova da etkisiz ışık halkası terörist 65 olmuştur. Hakkari toplamında etkisiz hale getirdiğimiz terörist 526 olmuştur.”

Uğur Kan Yüksek

