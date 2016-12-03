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TSK: Tunceli Aliboğazında 8 terörist ölü olarak ele geçirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, 24 Kasım 2016 tarihinde Tunceli Aliboğazı deresinde buluş faaliyeti yapan İHA/İKU tarafından ısı kaynaklarının saptama edilmesine müteakip, terörist unsurlara karşın başlatılan hava destekli işlem sonrası, 51.

03 Aralık 2016 Cumartesi, 09:58
tsk-tunceli-alibogazinda-8-terorist-olu-olarak-ele-gecirildi

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TSK’dan yapılan açıklamada, 24 Kasım 2016 tarihinde Tunceli Aliboğazı deresinde buluş faaliyeti yapan İHA/İKU tarafından ısı kaynaklarının saptama edilmesine müteakip, terörist unsurlara karşın başlatılan hava destekli işlem sonrası, 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı kadar 24-28 Kasım 2016 tarihleri arasında icra edilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-26 Operasyonu zarfında, 5 erkek cesedin yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 erkek cesedin ise çatışma esnasında almak üzere, 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
14 adet sığınak ile mağara içlerinde tabanca, mühimmat ve çok sayıda hayat malzemesinin bulunduğu operasyonda, ele geçirilen tabanca, mühimmat ve malzeme listesi şekilde:

“11 adet el işi patlayıcı, 200 kg. Amonyum Nitrat, 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 6 adet doymuş Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet HK-33 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet dolu LAW Silahı, 2 adet tabanca, 4 adet el bombası, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, çok sayıda ve miktarda hayat malzemesi.”

Onur Emre Durak 

ele olarak ölü terörist tsk

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