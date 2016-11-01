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TSK: Yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 33 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudutlarda yasa dışı geçmeye çalışırken yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelere ilişkin açıklamada bulundu.

01 Kasım 2016 Salı, 13:35
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudutlarda yasa dışı geçmeye çalışırken yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelere ilişkin açıklamada bulundu. TSK yaptığı açıklamada, bin 33 kişinin hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandığını kaydetti. Bu geçişler sırasında 7 bin 950 paket sigara, iki adet cep telefonu ile iki adet aracın da ele geçirildiği bildirildi. 

Benan Özben

bulunan kişi tsk tsk'dan hudut hattına takviye yakalandı

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