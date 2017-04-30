TSK: “Yurt içinde sürdürülen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi”

TSK, dün yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin izah etme yaptı. Açıklamaya tarafından, Şırnak Merkez’de icra edilen operasyonda, 2 güneş paneli, 20 litre mazot, 10 sırt çantası, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 el işi patlayıcı düzeneği, el işi patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve fazla sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Siirt Pervari’de icra edilen operasyonda tespit edilen tuzaklanmış antipersonel mayını imha edildi. Tunceli Mazgirt’te güvenlik güçleri göre icra edilen yol teftiş ve araması esnasında, akarsu üzerindeki köprü ayaklarına yerleştirilmiş 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde TNT ve alüminyum tozu ile yardım edilerek hazır bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Bitlis Merkez’de icra edilen arazi aramasında, 3 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı saptama ve yıkım edildi. Hakkâri Şemdinli’de icra edilen arazi aramasında; bir biksi makineli tüfek, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 6 RPG-7 bazuka mühimmatı, 77 el bombası, 12 RPG-7 bazuka sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 3 bin 48 muhtelif çapta fişek, bir antipersonel mayın, 187 fünye, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 kütüklük, bin metre elektrik kablosu, 3 batarya, 40 koli bandı ve fazla sayıda hayat malzemesi ele geçirildi. Tunceli Hozat’ta emniyet güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında saptama edilen 3 barınak içerisinde; 2 el bombası, 4 bazuka sevk fişeği, 475 muhtelif çapta fişek, 38 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kütüklük, bir el telsizi benzer el yapımı patlayıcı devresi, bir güneş paneli, bir jeneratör, bir televizyon ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Hem, Van’ın Çatak ilçesinde emniyet güçleri göre icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz ışık halkası getirildi, toplamda ise 5 terörist etkisiz ülkü getirildi. Gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde ise bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 bazuka, 7 bazuka mühimmatı, 629 M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 9 kalaşnikof şarjörü, bir güneş paneli, 3 dürbün, 2 radyo, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve fazla miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır Hazro’da, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öteki yanlamasına, Adıyaman Merkez’de, icra edilen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine silahlı hamle hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile tahrip edildi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz ışık halkası getirildi.

Irak kuzeyi Sinat Haftanin bölgesinde ise hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı atak hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere ait tabanca mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile yıkım edildi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz ışık halkası getirildi.

İlker Turak