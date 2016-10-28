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TSKda 265 personelin görevine son verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından başlatılan soruşturma zarfında Jandarma Genel Komutanlığı’nda 153 personel, Sahil Emniyet Komutanlığı’nda 112 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. .

28 Ekim 2016 Cuma, 09:56
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından başlatılan soruşturma zarfında Jandarma Genel Komutanlığı’nda 153 personel, Sahil Emniyet Komutanlığı’nda 112 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. 

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