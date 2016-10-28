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TSKdan 195 personel daha ihraç edildi

Ulusal Savunma Bakanlığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personel ihraç edildiğini açıkladı.

28 Ekim 2016 Cuma, 12:59
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Ulusal Savunma Bakanlığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personel ihraç edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın imzasıyla ihraç edilen 195 personelin 158’inin subay olduğu belirtildi. Buna kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 153, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20 subay ihraç edildiği bildirildi.  

Abdullah Sarıca

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