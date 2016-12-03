TSKdan Kuzey Iraktan gelen hainlere büyük darbe

TSK’dan yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca’da devam eden hava destekli operasyonda; Irak kuzeyi Zap bölgesinden gelerek sınır hattındaki üs bölgelerine atak girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 20 terörist etkisiz ışık halkası getirildiği kaydedildi.

Van’da 3 terörist etkisiz ışık halkası getirildi

Van Erciş’de güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları aralarında çıkan çatışmada, 3 teröristin ölü olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, iki tabanca, altı el bombası, bir telsiz, iki kg TNT kalıbı, bir kg plastik patlayıcı ve el işi patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte ele geçirildiği bildirildi.

Elazığ Karakoçan’da güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması sırasında saptama edilen bir sığınakta, 160 kilogram gıda malzemesi, bir adet elektrikli ısıtıcı, bir adet ocak ve çok miktarda muhtelif temizleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.