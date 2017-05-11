TSK’dan terör örgütüne ağır darbe

TSK’dan yapılan açıklamada, “23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komando Alayı Komutanlığı dikte-komutasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz ülkü getirmek, BTÖ’nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla emniyet korucuları ile takviyeli 3 Jandarma Komando Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu şiddet arazi ve hava şartlarında 23 gündür kesintisiz devam etmektedir. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato’da) şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 28 adet mağara saptama edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada, icra edilen operasyon kapsamında 11 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni saptama edilen 27’inci ve 28’inci mağarada yapılan aramada 108 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet Kanas bariz nişancı tüfeği ile 11 bin 500 adet Biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 adet Kanas mühimmatı, 160 adet Doçka mühimmatı, 149 adet RPG-7 bazuka mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 37 adet havan mühimmatı, 35 adet el bombası ve 2 bin 600 adet elektrikli fünye ele geçirildiği belirtildi. Bölgede 23 gündür sürekli sürekli operasyonda toplam 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 adet muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat patlayıcı madde ile 50 ton yiyecek ve muhtelif hayat malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Musa Erdoğan