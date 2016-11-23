TSO'dan 400 öğrenciye giysi yardımı

SİVAS (AA) – Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) merkez ve ilçelerde öğrenim gören 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımı yaptı.

TSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle gerçekleştirilen yardım, Sivas Merkez ve ilçelerdeki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Eğitimin önemine dikkat çeken, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, “Bugün geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri için bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz kış aylarında yardıma muhtaç çocuklarımızın üşümeden, eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz. Bunun için de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün şehir merkezi ve ilçelerde belirlediği okullardaki 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımında bulunacağız.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise katkılarından dolayı TSO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hazırlanan giysi paketleri okul müdürlerine teslim edildi.