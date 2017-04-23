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TT Arena’da bayram ve kandil unutulmadı

Spor Toto Süper Lig’in 28.

23 Nisan 2017 Pazar, 21:20

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Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi davetli ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri pankartlarla donattılar. Maçın başlamasına 3 saat kala tribünler dolmaya başlarken, Galatasaray taraftarları Miraç Kandili ile 23 Nisan Milli Bağımsızlık ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, “Hz. Muhammed (S.A.V.) Sensin Alemlere Rahmet” ve “Seni göremeyen gözleri neyleyeyim ya ResulAllah” pankartlarını astı. Galatasaraylı taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Hakimiyet ve Çocuk Bayramı için de “23 Nisan’ımız kutlu olsun” ve “Çocuklar geleceğimiz” ifadelerinin bulunduğu pankartlara tribünde yer verdiler.

Bozhan Memiş – Mehmet Şirin Topaloğlu

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