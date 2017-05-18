“TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı” açıldı

SİVAS (AA) – Sivas Fen Lisesi’nde “TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı” düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul salonunda düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tan, “Öğrencilerimizin hepsi birbirinden değerli ve inanıyorum ki iyi yerlere gelecekler. Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerin bakış açıları değişiyor ve daha çok bilgi sahibi oluyorlar.” ifadesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Tan, Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül ve beraberindekiler kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Tan, Bülbül ve beraberindekiler bilimsel çalışmaların yer aldığı stantları gezerek öğrencilerden proje ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilim fuarında matematik alanındaki oyun ve çalışmalarıyla katılan 9. sınıf öğrencileri üçüz öğrenciler Sena, Feyza ve Beyzanur Köksal ise ilgi odağı oldu.

Fuarın açılışına okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.