Ana Sayfa   >   Genel   >   “TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı” açıldı

“TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı” açıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:10

Benzer Konular

Osmanlı Ocakları Aydın İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı
Seydişehir'de hayvan hastanesi açılışı
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Okulu açıldı

SİVAS (AA) – Sivas Fen Lisesi’nde “TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı” düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul salonunda düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tan, “Öğrencilerimizin hepsi birbirinden değerli ve inanıyorum ki iyi yerlere gelecekler. Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerin bakış açıları değişiyor ve daha çok bilgi sahibi oluyorlar.” ifadesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Tan, Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül ve beraberindekiler kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Tan, Bülbül ve beraberindekiler bilimsel çalışmaların yer aldığı stantları gezerek öğrencilerden proje ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilim fuarında matematik alanındaki oyun ve çalışmalarıyla katılan 9. sınıf öğrencileri üçüz öğrenciler Sena, Feyza ve Beyzanur Köksal ise ilgi odağı oldu.

Fuarın açılışına okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

açıldı TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com