TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu NEÜ’de öğrencilerle buluştu

Programın açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin önemine değindi. Rektör Şeker, “Eskiden bu şekilde kariyere yönelik etkinlikler çok fazla yoktu. Herkes yanılgılarla, yanlışlarla ilerleyerek yol alıyordu. Bireysel bir çaba vardı. Şimdi en azından yol gösterecek, rehberlik edecek ve kendi içerisinde örnek teşkil edecek bu tür toplantıların gençlere büyük fayda sağladığına inanıyorum. Lokman bey sadece bizler için değil Türkiye için önemli bir isimdir. Kendisine katılımı için teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı diliyorum” dedi.

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu, öz geçmişini anlatarak başladığı konuşmasında öğrencilere kariyer tüyoları verdi. 2012 yılında Türksat 4A ve 4B uydu projeleri için Kamakura (Tokyo, Japonya)’da çalıştığını anlatan Kuzu, 2014 yılının başında ise TÜBİTAK Uzay’a Enstitü Müdürü olarak atandığını dile getirdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Lokman Kuzu, “Hayatınızda yerine geç olmadan koymanız gereken büyük taşlar vardır. Bu taşları yerine koymakta geç kalırsanız ilerleyen zamanlarda bunları koymakta çok zorlanırsınız. Bunlar üniversite okumak, evlenmek ve çocuk sahibi olmaktır” dedi. Üniversite son sınıfta öğrencilerin belli bir alanda derinleşmeleri gerektiğini belirten Kuzu, “Jack of all trades master of none” diyerek her şeyin ehli ama hiçbir şeyin ustası değil anlamındaki sözü hatırlatarak, her şeyden anlamanın aslında hiçbir şeyden anlamamak anlamına geldiğini ifade etti. Kuzu, “Yeni bir şeyler denemekten asla çekinmeyin, cesaretli olun. Gerçekten istediğiniz mesleği seçin. Hazır bulduğunuz şeylerin kıymeti de olmaz. Mutlaka emeğinizin olması gerekir” şeklinde konuştu. Kuzu ayrıca öğrencilere bilimin artık tek kişinin yaptığı bir olaydan çıktığını ve başarılı olmak için takım halinde çalışmaları gerektiğini tavsiye etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri program soru cevap kısmının ardından sona erdi.