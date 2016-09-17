TÜBİTAK'ın dönüşüm sürecinde sona gelindi

ANKARA (AA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirinin, TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin bilim merkezi, sanayi ülkesi ve teknoloji üssü olabilmesine yönelik çalışmaları hızla sürdürdüklerini anlatan Özlü, bu noktada 10 alan tespit ettiklerini söyledi. Bu 10 alanın başında, TÜBİTAK’ın dönüşümü ve reform sürecinin geldiğini ifade eden Özlü, “TÜBİTAK’ın dönüşümü, Türkiye’deki teknoloji yönetimine ilişkin ekosistemin dönüşümü demek. En fazla bu konu üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili bir çalışma grubumuz var ve önemli bir noktaya geldik.” diye konuştu.

TÜBİTAK’ı belli stratejik amaçlara yönelik teknoloji üretim faaliyetlerine liderlik eden bir konuma getireceklerini belirten Özlü, “Kurumu, kendisi araştırma geliştirme yapan değil, araştırma geliştirme yaptıran bir konuma getireceğiz.” dedi.

“Diğer bakanlıklarla güç birliği yapmak istiyoruz”



Kurum için tasarlanan çalışma modeli hakkında bilgi veren Özlü, dönüşümden sonraki süreçte TÜBİTAK’ta “sahipli proje” yürütmeyi öngördüklerini söyledi. Modeli örnek vererek açıklayan Özlü, şunları kaydetti:

“TÜBİTAK’ta bir aşı geliştirme projesi yürütüyorsak, burada işin en başından itibaren Sağlık Bakanlığının olmasını sağlayacağız. Tohum üzerine çalışıyorsak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının işin başından itibaren bizimle beraber olmasını isteyeceğiz. Diğer bakanlıklarımızla müşterek çalışmak, güç birliği yapmak istiyoruz. Kullanıcısı ve sahibi belli olmayan projelerden çok, kullanıcı ve sahibi belli projeler yürütüceğiz.”

Özlü, TÜBİTAK’ın yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getirerek, “Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a arz edip, onların onayını aldıktan sonra bir yasal düzenleme gerçekleştireceğiz.” ifadesini kullandı.