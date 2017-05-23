SİVAS (AA) – Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ’nin (TÜDEMSAŞ), “Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu” çalıştayı yapıldı.

TÜDEMSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik TUBİTAK/TÜSSİDE ile başlatılan “Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Oluşturma Projesi” kapsamında düzenlenen “TÜDEMSAŞ Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu” Sivas Termal Otel’de yapıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, TÜDEMSAŞ’ın her geçen gün kabuğunu kıran ve daha çok gelişen bir kuruluş olduğuna dikkati çekti. Kurumun son yıllarda milli ve yerli seferberlik kapsamında geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak hale geldiğini belirten Gül, 1939’dan beri Sivas’ın ve Sivaslının hayatında yer alan TÜDEMSAŞ’ın adeta bir okul gibi çalışarak hem kalifiye eleman yetiştirdiğini hem ülke ekonomisine hem de ilin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak ise 1939 yılında kurulan Cer Atölyesi’nin ülkenin kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağladığını vurgulayarak, Bozkurt isimli buharlı lokomotifin TÜDEMSAŞ’ta üretildiğini ve ilk milli demiryolu aracı olduğunu belirtti. Bu gelişmenin sonraki yıllarda durağan bir hal aldığını aktaran Kavak, yaklaşık 50 yıl demiryollarının önemsenmediğini, 2002 yılından sonra demiryollarının yeniden öncelikli demiryolu ulaşım aracı olarak benimsendiğini ifade etti. Milli ve yerli seferberlik ilan edildiğini de hatırlatan Kavak, şu ana kadar demiryollarına 60 milyara yakın harcama gerçekleştirildiğini dile getirdi.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan da TUBİTAK’a bağlı TÜSSİDE ile stratejik yönetim, süreç yönetimi, iş kontrol sistemi konularında düzenledikleri TÜDEMSAŞ Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu’na katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Kalkınma Bakanlığı Program İzleme Değerlendirme ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Köseoğlu ise stratejik plan ve stratejik yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı.

Çalıştaya katılanlar TÜDEMSAŞ fabrikasını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştaya, TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, özel sektör vagon üreticileri, lojistik firmaları, kamu kurum ve sendika temsilcileri ile TÜDEMSAŞ’a iş yapan Türkiye genelindeki alt yükleniciler katıldı.