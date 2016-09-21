TÜDEMSAŞ'tan uluslararası geçerliliğe sahip kaynak sertifikası

SİVAS (AA) – Orta Anadolu Kalınma Ajansı (ORAN) ve Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) arasında imzalan protokolle eski SİDEMİR işçilerine uygulamalı kaynakçılık eğitimi, ardından da uluslararası alanda geçerli sertifika verilecek.

Sivas Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, SİDEMİR Fabrikası’ndan ayrılan ve işsiz kalan personelin TÜDEMSAŞ’ta bulunan kaynak eğitim merkezinde eğitim verileceğini söyledi.

Bu sayede TÜDEMSAŞ ile gelişen demiryolu yan sanayisine eleman kazandırılacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

“TÜDEMSAŞ Sivas’ın lokomotif kuruluşlarından biri ve TÜDEMSAŞ’a iş yapan firmalar var. Bu firmalardan altı tanesine Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi yapıldı. Bunlar kendi yatırımlarını yapacaklar. Bu yatırımla birlikte ciddi anlamada kalifiye elemana ihtiyaç olacak. Kalifiye elemanlar için şimdiden hazırlıklarımızı yaparak SİDEMİR’in hazırda bulunan işçileri TÜDEMSAŞ’taki eğitim merkezimizde eğitim görecek ve hem kendileri açısından hem de işletmeler açısından bir buluşma noktası olacak.”

Gül, eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirterek, TÜDEMSAŞ’a ve bu projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan da Vali Gül’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“TÜDEMSAŞ tarafından SİDEMİR’de çalışan işçilere finansmanı ORAN tarafından sağlanan, ‘Uygulamalı Kaynakçıların Eğitim Programı’ kapsamında 10 gün süreyle kaynakçılık eğitimi verilecek. Bu kapsamda işçilere malzeme bilgisi, kaynak kursları, pratik kaynak, kaynak sembolleri gibi bir çok konuda eğitim verilecek. Eğitimin ardından da başarılı bulunan adaylara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.”

Daha sonra Gül ve Koçarslan, işbirliği protokolüne imza attı.