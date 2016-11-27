TUFAD Avrupaya önemli ziyaret

TUFAD Avrupa Başkanı Abdulkadir Bakirdöven’le bilgi alışverişinde yer alan Teknik Direktör Engin Fırat, TUFAD’ın gelecek adına gerçekleştirdiği projeleri ile dünya futboluna katkı maddesi sağladığını dile getirdi.

Görüşmenin gerisinde açıklamada yer alan Fırat, “Ben de Almanya’da yetişen bir spor adamı olarak buradaki ortamı, sıkıntıları ve imkanları biliyorum. Abdulkadir Bakirdöven ayrıca çok başarılı, keza de işine düşkün biri olarak tanınıyor. Emre Mor örneği bunun en büyük kanıtı. Gelecek için projeler hazırladı fakat yeterince destek görmedi. TFF tarafından çok daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Sonuçta buradaki Türk oyuncu potansiyeli yani gurbetçiler, Türk futbolunu ayakta tutuyor. Bu da tabii oysa futbolumuzun kanayan yarasına da dikkat çekici ediyor. Genel Başkan İsmail Dilber’in de Avrupa Derneğine tam destek vereceğinden eminim. Yani daima beraber bu hoş derneğin büyümesini ve Türk futboluna daha da yararlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz fakat yeterli değil” dedi.