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Tüfekle korku dolu anlar yaşatan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye takriben, ilçe merkezinin en topluluk noktalarından İstasyon Caddesi Aksoy Kavşağında Aslan B.

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:59

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Edinilen bilgiye takriben, ilçe merkezinin en topluluk noktalarından İstasyon Caddesi Aksoy Kavşağında Aslan B. isimli kişi av tüfeğiyle yolu ulaşıma kapattı. Rastgele alev eden kişi kendisine iş verilmediğini iddia etti. Küfür ederek kendini jiletleyen alkollü kişi polisin ikna çabalarına rağmen teslim olmadı. Dehşet doymuş anlar yaşatan Aslan B., ayrım ettirmeden ardındaki yanaşan sivil bir polis tarafından etkisiz ışık halkası getirildi. Çevrede toplanan kalabalığın üzerine yürüye yürüye tepki gösterdiği şahıs polis aracına alınarak uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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