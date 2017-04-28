Tuğba Yıldırım “Makyajda bu yıl 80’ler geri dönüyor”

QNET’in ‘Couleurs by QNET’ makyaj koleksiyonuyla yaz makyaj trendleri, düğün makyajı incelikleri ve çabuk ofis makyajı tüyoları uygulamalı olarak ziyaretçilere aktarıldı.

Türkiye’de renkli kozmetik koleksiyonuyla dikkati çeken QNET, 27-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Beauty Eurasia’ya katıldı. Fuarda QNET için Makyaj Artisti Tuğba Şimşek, Couleurs by QNET’ makyaj ürünleriyle 2017 makyaj trendlerinin yanı sıra düğün makyajı, 80’li yılların makyaj anlayışı ve büro makyajı gibi bambaşka makyaj konseptlerini uygulamalı olarak gösterdi.

“Her gün fondöten uygulamamalı”

Beauty Eurasia’da 5 dakikada ofis makyajı hakkında tüyolar veren Makyaj Artisti Tuğba Şimşek, “Her gün işe sırası gelmişken cilde fondöten sürmek içten yok. Hafif ışıltılı bir pudra ile cilde dinç bir görünüş belirlemek de olası. Bilhassa yaz günlerinde pembe tonlarındaki allık ile daha canlı dış görünüş elde edebiliriz” dedi.

Bu yaz makyajda 80’li yılların geri döndüğünü bildiren Yıldırım, “Renkli ve canlı renklerde far uygulamaları, bariz allık ve aydınlık kırmızı rujlar tekrar hayatımıza giriyor. 2016 yılında makyajda oldukça çok kullanılan aydınlatıcılar bu defa göz kapaklarında bizleri karşılıyor” şeklinde konuştu.

QNET’in Beauty Eurasia’daki standı ziyaretçiler göre yoğun ilgi ile karşılandı. Markanın makyaj koleksiyonunu yakından görme fırsatı bulan katılımcılar, QNET yetkililerinden data aldılar.