TÜGVA'dan Belediye Başkanı Sungur'a ziyaret

KIRIKKALE (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yahşihan İlçe Temsilcisi Gökhan Yıldıran, Belediye Başkanı Ahmet Sungur’u ziyaret etti.

Yıldıran, Yahşihan Belediye Başkanı Sungur’a ziyarette bulunarak, vakfın vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sungur, Türkiye genelinde hizmet veren TÜGVA’nın ilçelerinde de temsilcilik açmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Böyle büyük bir projenin içerisinde bulunan gençleri tebrik eden Sungur, vakfın çalışmalarına destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.