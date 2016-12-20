TÜGVA'dan Çubuk Belediye Başkanı Acehan'a ziyaret

ANKARA (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Şubesi Başkanı Abdülkadir Kocatepe ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı makamında ziyaret etti.

Kocatepe, burada yaptığı açıklamada, gençliğin sosyal alanlardaki bilgi ve becerilerini arttırmak için uygulanacak etkin projelerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin her ilinde ve 300 ilçesinde vakıf olarak teşkilatlanmalarını tamamladıklarını anlatan Kocatepe, şöyle konuştu:

“Türkiye Gençlik Vakfı gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, çalışkan, iyi ahlaklı bir gençlik için faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluş merkezi Türkiye, çalışma alanı ise dünya olan yenilikçi olmaktan ve icat üretmekten çekinmeyen yeni nesil bir gençlik vakfıyız. TÜGVA olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de gençlere yönelik gerek sosyal ve kültürel anlamda faaliyetler yürütmeye projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Acehan da eğitime her türlü destek vermeye her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Konuşmasında öğrencilik yıllarından örnekler sunan Başkan Acehan, şunları kaydetti:

“Gençlerin her zaman fikirlerine önem vermişimdir. Çünkü gençlik bizim geleceğimizdir. Bu nedenle de gençlerle birlikte çalışmalar gerçekleştirmeye, projeler hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Gençlerin aynı çatı altında toplanarak hem ülkeleri hem de şehirleri için güzel bir şeyler yapmak istemesi beni mutlu ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı Ankara Şube Başkanlığının ve Çubuk Şubesinin başarılı çalışmalar yapacağına olan inancım tamdır. Gerçekleştireceğiniz programlara imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye hazırız.”