TÜGVA'dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir temsilciliği tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerinin de katıldığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Eskişehir Reşadiye Camisi’nde yapılan yarışmaya, Türk ve yabancı öğrencilerden 14 kişi katıldı.

TÜGVA Eskişehir yurt müdürü Mustafa Said Köseler, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dünyasının 45 farklı ülkesinden öğrencileri yurtlarında misafir ettiklerini dile getirerek, Türk ve yabancı öğrencilerle Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması tertiplediklerini söyledi.

Yarışmaya daha çok Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin katıldığını belirten Köseler, “Yarışmaya katılmak isteyen hiçbir öğrencimizi kırmadık. Yani bir eleme gerçekleştirmedik. Fakat tabii ki çalışmalar yaptılar, hazırlandılar. Bugün burada 14 farklı sesten Kur’an-ı Kerim dinleyeceğiz. Allah dualarımızı kabul etsin.” diye konuştu.

Yarışmaya giren 14 öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından jürinin puanlaması sonucunda Habeşistanlı Abdüllatif Hacıismail Ahmet birinci oldu. Ayrıca Türk öğrencilerden Yücel Akbayır ikinci, Osman Akboğa ise üçüncülüğü kazandı.

Yarışmada Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak, Reşadiye Cami imamı Tahsin Peker ve Çarşı Cami imamı Muharrem Yılmaz jüri olarak görev yaptı.